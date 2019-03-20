Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Altun, açıklamasında, "Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türkiye ve Türk halkını da hedef almaktadır" dedi.