Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: Nihai Karar YSK'nındır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Kalın, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçları milletimiz için hayırlı olsun. Nihai karar YSK'nın olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN GÜVEN TEKRAR TEYİT EDİLDİ"

Bu seçimler aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir.

"NİHAİ KARAR YSK'NIN'DIR"

Seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden İstanbul başta olmak üzere hukuki süreç var nihai karar YSK'nındır. YSK'nın vereceği karar da bizim kabulümüz olacaktır. Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.

Terörle mücadele bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecektir. 42 milyon vatandaş e-Devlet sistemini kullanıyor. Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELE SADECE TÜRKİYE İÇİNDE DEĞİLDİR"

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığımızın iç ve dış güvenliği için sunumlar yapıldı. Tam bir koordinasyon içinde yürütülen faaliyetlerle terörle mücadelede hızlı bir ivmenin kazanıldığını söyleyebiliriz. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi örgütlere karşı yoğun ve kapsamlı mücadelemiz devam edecektir. Terörle mücadele sadece Türkiye içinde değildir. Özellikle MİT'in insani ve teknolojik istihbaratın bütün özelliklerini kullanarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve sahada çok ciddi başarılar elde ettiğini ifade etmek isterim.

"DİGİTAL DÖNÜŞÜMÜN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

İçişleri Bakanlığımızın terörle mücadele yanında, uyuşturucu ile mücadele, kamu düzeninin sağlanması, trafikle ilgili çalışmaları ele alındı. Başkan Yardımcımız sayın Fuat Oktay'ın sunumu oldu. Bürokrasinin azaltılması ve e-devletin güçlendirilmesiyle ilgili. Dijital dönüşümün altını çizmek isterim. Türkiye'de burada değişimi ilk göğüsleyen ülkelerin başında geliyor. Vatandaşlarımızın devletle ilgili kamu işlerini yaparken hem başvuru sayısını azaltan bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyoruz.

"KALICI OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

İdlib mutabakatının kalıcı olması için çaba gösteriyoruz. 32 kilometrelik güvenli bölge müzakereleri yoğun bir şeklide devam ediyor. Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyareti arabuluculuk ziyareti değildir, böyle bir arayış yok. Suriye rejimiyle ilgili herhangi bir temasımız söz konusu değil.''

"GÜVENLİ BÖLGENİN TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE OLMASIDIR"

Suriye savaşı boyunca, yaklaşık 8 yıldır devam eden savaş boyunca bu yoğunlukta geri dönüşün olduğu bir başka bölge yoktur. Bu da Türkiye'nin sahadaki başarısını göstermektedir. Münbiç'le ve Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak ABD ile yürüttüğümüz görüşmeler devam ediyor.

ABD ziyaretimizde bu konuları etraflı bir şekilde ele aldık. Beklentimiz Münbiç yol haritamızın bir an önce hayata geçirilmesi. Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsuruna yer verilmemesi. Burada güvenli bölge meselesi öncelik arzediyor. Sayın Trump'ın kamuoyuna açık bir şekilde deklare ettiği 20 mil güvenlik meselesi gündemimizde olmaya devam ediyor. Bizim beklentimiz, talebimiz ve önceliğimiz güvenli bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olmasıdır.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında başlaması.

"CUMHURBAŞKANI BİZZAT KENDİSİ AÇIKLAYACAK"

100 günlük İcraat Programı açıklaması modelinden; çeyrek dönemlik bir takip ve raporlama sürecine geçiyoruz. Her bir çeyrekle ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar raporlanacak, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, Cumhurbaşkanımız da bu veriler ışığında ve bundan sonra yapılacak çalışmaları, yılda iki defa bizzat kendisi açıklayacak

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

İşçi, işveren çevrelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil.

F-35 SORUSU

Türkiye F-35 teknolojisinin ortağıdır, ortağı olmaya da devam edecektir. Biz, F-35'lerin sadece bir müşterisi veya alıcısı değiliz