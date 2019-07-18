Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'nin ortak üretici olduğu F35 programında askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

"İLİŞKİLER DAYATMALARLA SAĞLIKLI İLERLEYEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir" denildi.

SURİYE VE LİBYA KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi de görüşmede ele alındı.

Libya konusundaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edildi.

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump'ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapılmıştır" denildi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler de ele alındı.