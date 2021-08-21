Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunması Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması Penceredeki vatandaşlarla konuşması Vatandaşlarla sohbeti SİNOP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunması

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması

Penceredeki vatandaşlarla konuşması

Vatandaşlarla sohbeti SİNOP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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