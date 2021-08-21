Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunması Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması Penceredeki vatandaşlarla konuşması Vatandaşlarla sohbeti SİNOP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunması
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması
Penceredeki vatandaşlarla konuşması
Vatandaşlarla sohbeti SİNOP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut