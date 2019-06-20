Son Dakika! Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarını değerlendirdi: Ciddi bir iktidar mücadelesi var
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Soruları Yanıtlıyor

Son Dakika! Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarını değerlendirdi: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçiminde tarafsız kalma çağrısını, "Öcalan ile Demirtaş arasında ciddi bir iktidar mücadelesi var." sözleriyle değerlendirdi.

Son Dakika! Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarını değerlendirdi: Ciddi bir iktidar mücadelesi var