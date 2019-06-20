Son Dakika! Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarını değerlendirdi: Ciddi bir iktidar mücadelesi var
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçiminde tarafsız kalma çağrısını, "Öcalan ile Demirtaş arasında ciddi bir iktidar mücadelesi var." sözleriyle değerlendirdi.
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