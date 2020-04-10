Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da video konferans yöntemiyle gerçekleşecek Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak.

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınıyla mücadelede ne söyleyeceği en çok merak edilen isimlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bu süreçte çalışmalarını İstanbul'dan yürüten Erdoğan, bir kez daha kameralar karşısına geçecek.

TÜRK KONSEYİ TOPLANTISI'NDA KONUŞACAK

Gönüllü karantina sürecinde bakanlar ve kurmaylarıyla video konferans üzerinden görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı'nın saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın bu konuşması süreçteki diğer toplantılar gibi video konferans üzerinden olacak.

İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE BAŞKANLARINA DA AYNI ŞEKİLDE HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Partili belediye başkanları ve AK Parti il başkanlarına da video konferans yöntemiyle hitap etmişti.