Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

18.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde akşam 9 sularında hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit, aynı zamanda DSP'nin de kurucusuydu.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi.

SON ARZUSU YERİNE GETİRİLECEK

Öte yandan, tedavi gördüğü GATA'da hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'na eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek.

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