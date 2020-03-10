Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki zirveyle ilgili ortaya atılan "bekletilme" iddialarıyla ilgili "Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar" dedi.

Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Rus medyasının sizin Putin'i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası?" sorusu yöneltildi.

"ARKADAŞLARIMIZ MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞTÜLER"

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bu tür manipülasyonlara kurban edilemeyeceğini belirten Erdoğan, "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

"NİYET KÖTÜ OLUNCA BUNU YAZMIYORLAR"

Açıklamasının devamında Putin tarafından kapıya kadar uğurlandığını dile getiren Erdoğan, "Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar" ifadelerini kullandı.