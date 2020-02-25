Son Dakika: Erdoğan, Libya'da geçtiğimiz günlerde 2 şehit verdiğimizi açıkladı

25.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Libya'daki saldırılarda 2 şehit verdiğimizi açıkladı.

"2 TANE ŞEHİDİMİZ VAR"

Libya'daki son duruma ilişkin Erdoğan, "Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor. Rakam da veririm, sayı olarak da söylerim. Bay Kemal kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor. Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu?" ifadelerini kullandı.

FOX MUHABİRİNE SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki gelişmeler için "Bir kaç şehit var ifadeniz muhalefetin tepkisini çekti. Bu eleştirilere yanıtınız ne olacak?" sorusunu yönelten Fox muhabirine tepki gösterdi. Bir süre duraklayan ve muhabire bakan Erdoğan, "Fox önce ciddi gazete olsun, yalan yanlış haber yapmasın" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde, İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi birkaç şehidimiz var. Birkaç şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamaları muhalefet tarafından tepki çekmişti.

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