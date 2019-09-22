Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
22.09.2019 22:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. İki lider görüşmede bölgesel konuları ele aldı.
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