Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Ptin, "Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz. Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz." dedi. Putin güvenli bölge konusuna ilişkin, "Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında." dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:



Rusya ziyaretim Kerç Boğazı'nda meydana gelen elim kazanın ardından gerçekleşiyor. Gemi kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Rus makamları olayın ilk anından itibaren gereken tüm çabaları sergilemişlerdir. Zorlu hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetine katılan tüm Rus yetkililerine milletim adına teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE ve RUSYA'NIN EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanayi, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir işbirliğine sahibiz. Son dönemlerde turizim bu işin başını çekiyor. İki lider olarak mevcut iş birliğimiz gün geçtikçe güçlenmektedir. Ticaret hacmimiz 26 milyar doları bulmuş durumda.



Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile TürkAkım projeleri emin adımlarla ilerliyor. Son iki yıldır Türkiye'de misafir ettiğimiz turistler arasında Ruslar ilk sırada yer alıyor.

Vize muafiyeti de görüşmemizin gündeminde yer alıyordu. Tam muafiyet sağlanması ilişkilerimizin eriştiği noktanın bir gereği olarak inanıyorum ki halklarımızın kaynaşmasını çok daha güçlendirecektir.

"ABD'NİN ÇEKİLME KARARI GÖRÜŞÜLDÜ"

Özellikle Suriye'deki durumu ele alma fırsatı bulduk. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmeler yaptık.

Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler.

Rus dostlarımızla koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edeceği bir boşluğun oluşmaması kritik önemdedir. Türkiye olarak yegane amacımızın başta DEAŞ olmak üzere PYD/YPG gibi örgütlere karşı bunların temizlenmesi görevimizi özellikle ifade ettim. Bunları kimin provoke ettiğini de iyi biliyoruz. Özellikle terör örgütlerine karşı da ortak mücadelenin önemini ifade etmek istiyorum.

GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bizim Rusya ile bir sıkıntımız yok.