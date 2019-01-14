Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye meselesi ve güvenli bölge konuları ele alındı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, Türkiye'nin Kürtlerle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi. Erdoğan ayrıca, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"NATO MÜTTEFİKİMİZ ABD'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

İki lider arasındaki görüşmeyle ilgili bir basın açıklaması yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Do-nald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır.

İKİ LİDER SAĞLIKLI İLETİŞİMİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir.

"TÜRKİYE'NİN KÜRTLERLE HİÇBİR SORUNU YOK"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."