Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu

HDP'nin Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasından önce terör örgütü PKK'yı övücü mahiyette marş okunmasına ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulmasına ilişkin ilk kez konuştu. HDP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, "CHP'nin, İYİ Parti'nin Saadet Partisinin bunlarla iş tutmasının izahı yok. Girlemeye Gerek yok HDP eşittir PKK." dedi.