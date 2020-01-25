: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

25.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor.

Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı ilk anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" demişti.

Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli 6.8'lik deprem sonucunda; 18'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Soylu ayrıca göçük altından 39 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.

39 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Soylu ayrıca, deprem bölgesinde göçük altından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını da belirtti. Soylu, "Depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Burada Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice; orada iki vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok idi, oradaki durum kendisini muhafaza etmektedir" şeklinde konuştu.

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