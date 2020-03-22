Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı Twitter'dan koronavirüs çağrısı yaparak devletin görevinin başında olduğunu belirtti ve bir kez daha evlerden çıkılmaması gerektiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter sayfasından koronavirüsle ilgili bir video paylaşarak devletin görevin başında olduğunu ve evden çıkmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 947 kişide görülen ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter sayfasından bir videolu bir mesaj yayınladı.

"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Erdoğan videoya şu notu düştü: "Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."