Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Son dakika: Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili "Avrupa'dan gelen vatandaşımızda virüs tespit edildi. Tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de kontrol altında tutuluyor" dedi.

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili "Yapılan tetkikler sonucunda virüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şuan izlemeye alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Konuşmasına Türkiye'de tespit edilen ilk koronavirüs vakası hakkında konuşarak başlayan Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Dün gece Sağlık Bakanı tarafından yapılan koronavirüse temas etmek istiyorum. Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi izlemeye alındı. Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken önlemleri aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten korunmak mümkün olmadı. Yarın dar çerçeve bir toplantı yapacağız.

"TOKALAŞMAYI SELAMLAŞMAYI KESTİK"

Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymaktır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Milletimiz nice saldırıları göğüslemeyi başarmıştır, bunun da üstesinden gelecektir.

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