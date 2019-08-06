Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında

06.08.2019 12:56

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son dönemde Suriye'de yaşananlar, sahada olmadan masada olunamayacağını göstermiştir. Biz kolayın değil, zorun tarafındayız. Tribünlerden seyreden değil, hadiselerin içinde yer alan, yönlendiren aktörler olmalıyız. Gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla, gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla, gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız."

"MÜTTEFİKLERLE YA DA MÜTTEFİKSİZ" MESAJI

"NATO müttefikimiz ABD'den de gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye müttefikleriyle ya da müttefikleri olmadan her türlü adımı atma hakkına sahiptir. Suriye'nin kuzeyindeki bu yapı ortadan kalkmadan, Türkiye kendini emniyette hissedemez.

Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi, gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.

Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Herkesi Suriye kaynaklı düzensiz göç baskısından kurtarmayı hedefliyoruz.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında çok farklı bir aşamaya geçireceğiz."

"IRAK'TAN ATMAKTA KARARLIYIZ"

"PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız."

"S-400 TERCİHİ STRATEJİK DEĞİL, TİCARİ"

"S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı'yla ilişkisinin sorgulanması yanlıştır. Türkiye stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır. Ortak komite dahil, her türlü gayreti sergiledik. S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

"AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.

Doğu Akdeniz'de sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız."

"FİLİSTİN DEVLETİ TERCİH DEĞİL, MECBURİYET"

"1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir."