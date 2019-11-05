Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sistem eleştirilerine yanıt: Atatürk parlamenter demokrasiyle mi idare etti?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirilerine Atatürk üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, "Acaba Gazi, parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup konuşmasında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde muhalefet partileri tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yapılan eleştirilere Atatürk üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar var, biz 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Acaba Gazi, parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi?" dedi.
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VİDEO: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sistem eleştirilerine yanıt: Atatürk parlamenter demokrasiyle mi idare etti?