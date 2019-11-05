Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sistem eleştirilerine yanıt: Atatürk parlamenter demokrasiyle mi idare etti?

05.11.2019 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup konuşmasında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde muhalefet partileri tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yapılan eleştirilere Atatürk üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar var, biz 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Acaba Gazi, parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi?" dedi.

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