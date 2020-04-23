Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür etti.

23.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21.00'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşının okunacağını hatırlattığı paylaşımında, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
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