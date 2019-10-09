Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

09.10.2019 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00'da Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kurmayları ile birlikte takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığı görüldü. Hareket merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Türk ordusu saat 19.00 itibariyle sınırın 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.