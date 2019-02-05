Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söyledi. Erdoğan, Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili "Cumhur İttifakı olarak müşterek adımlar atacağız" dedi.

"BAHÇELİ İLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan, grup toplantısının ardından MHP lideri Bahçeli ile görüşmenin yarın yapılacağını söyledi.

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Erdoğan, "Yapılması gerekenler neyse partimiz olarak yapacağız. Cumhur İttifakı olarak atmamız gereken adımları atacağız." dedi.

YEREL SEÇİM İTTİFAKI ELE ALINACAK

Görüşmede yerel seçim ittifakının ele alınacağı, bazı illerle ilgili yeni işbirliğinin gündeme gelebileceği belirtildi.