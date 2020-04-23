Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu. Erdoğan, konuşmasında, "23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, egemenliğinin olmasının yanı sıra tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da el üstünde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZ GİBİ ÇOCUKLARIMIZI DA EL ÜSTÜNDE TUTUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TBMM'nin 100. Yılına kavuşmanın gururunu yaşadığımız şu günlerde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, egemenliğinin olmasının yanı sıra tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da el üstünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Türkiye'nin istikbali, istiklali için emek vermiş bu çatıdaki tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA ANLAYIŞI ÜZERİNE KURULDU"

Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, egemenliğinin olmasının yanı sıra tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da el üstünde tutuyoruz.

Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerden biri haline getirmenin mücadelesini verdik.

İlk mecliste olduğu gibi kimseyi dışlamadan, ayırmadan, 83 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içinde olduk.

"KORONAVİRÜSÜN DE ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Bugün de koronavirüse karşı mücadeleyi aynı azimle yürütüyoruz. Allah'ın izniyle bu musibetin de üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan bunu istiyoruz. İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelesini anlatmakla kalmaz bugün ve gelecek için ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Biz de buradan kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte okumak suretiyle bu milli coşkumuza iştirak edeceğiz.

"TÜM ÇOCUKLARIN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM"

Bir kez daha bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi, şükranla, tazimle anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocukların bayramını tebrik ediyorum. Türk Milletinin ve İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp, sahurunu yapacağımız Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbimden sağlıkla bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum.