Son Dakika! Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Yıldırım, "En az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var." dedi.

"ENKAZ ALTINDAKİ 4 KİŞİ İLE TEMAS KURULDU"

Yaşanan facianın ardından Kartal'a gelerek incelemelerde bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, enkaz altında kalan 4 kişi ile temas kurulduğunu açıkladı. Vatandaşların sağ salim kurtarılmaya çalışıldığını belirten Yıldırım," Bu olay bize şunu söylüyor, emniyet her şeyden daha önemli. Bir binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilave yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalırsınız. En az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün kurumlarımız bununla ilgileniyor." dedi.

"2 BİNA BOŞALTILDI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Göçük altında kalan vatandaşlarımızın hayatları söz konusu. Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yapmaya çalışıyor. Bu olaylardan çıkaracağımız dersler, atacağımız adımlar var." dedi.