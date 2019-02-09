Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken 8 katlı bina ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Enkazdan 18 kişinin cansız bedenini çıkarttık. Bir kişiyle daha temas kuruldu. 14'ü sağ, 32 vatandaşımızı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"BİR KİŞİYLE DAHA TEMAS KURULDU"

Enkazdan 18 kişinin cansız bedenini çıkarttık. Bir kişiyle daha temas kuruldu. 14'ü sağ, 32 vatandaşımızı çıkardık. Enkazda bir kişiyle daha bağlantı sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki enkazı ve ardından hastaneyi yine burada vefat eden ailelerin bugün kılınan cenaze namazlarına iştirak etti. Adli soruşturma tüm süreciyle beraber devam etmektedir.

"İNŞALLAH ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞIRIZ"

İçişleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu başkanlığı bir soruşturma başlatmıştır. Adli ve idari bölüm bir arada yürütülmektedir. Arama kurtarma çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir. Dün gece siz de şahit oldunuz, sismik bir hareket olduğu arkadaşlar tarafından söylendi. Şu an çalışmaların devam etmesine engel bir durum olmayacağı ortaya konuldu. İnşallah enkazın altındaki vatandaşlarımıza ulaşırız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı. Bakan Kurum, yıkılan binanın deniz kumuyla yapıldığını aktardı ve şunları söyledi:

YIKILAN BİNAMIZ KIRMIZI İLE İŞARETLİ"

"Yıkılan binamız kırmızı ile işaretli binamız. Bu alanda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda da 14 konut, 3 ticari ünitemiz var. Bu adada mevcutta mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8390 metrekare iken fiili inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları bina bina vereceğiz. Ruhsatın haricinde katlar mevcut.

"VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Etraftaki 10 binayı boşalttık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Yıkılan binamızı inceleyecek olursak; aldığımız numuneler sonucunda bu binamız normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi. Ancak yerinde zemin artı 7 kat olarak yapılmış. Kullanılan beton; C3 - C10 arasında beton kalitesi çıkıyor.

"BİNA DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ"

Şu an bu binanın yeniden yapımındaki betonun C30 olması gerekiyor. Deniz kumuyla yapılmış, bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız.

"BAKANLIK RİSKLİ BİNALARIN TESPİTİNİ YAPACAK"

Şuradan sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız riskli binaların tespitini yapmak istiyorsa, bakanlığımız ücretsiz hızlı şekilde yapacak. Bu riskli binaların tespitinin yapılmasına müteakip de burada kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de ilgili bakanlıklarımız hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor."