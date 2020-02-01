Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi

01.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:18

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı Koca Yusuf, Ankara'ya indi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koca Yusuf Operasyonu" başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi" ifadelerine yer verildi.

PEKİN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hiçbir Türk vatandaşında koronavirüsün tespit edilmediğini belirten Önen, "6 vatandaşımız gelmek istemedi. Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti" dedi.