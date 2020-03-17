Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son dakika: Çin, Vuhan kentinde ortaya çıkıp ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılması için Çin'de onay verildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 7 bin 500'e yakın insanın ölümüne neden olurken hastalıktan etkilenen insan sayısı da 200 bine yaklaştı.

Hastalığa karşı başta Çin olmak üzere ABD, Avusturya aşılar ve ilaçlar geliştirip deneyler yaparken salgının ilk çıktığı ülke Çin'den sevindirici haber geldi.

ÇİN'DE AŞININ DENEYLERİNE ONAY ÇIKTI

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.