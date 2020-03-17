Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi

Son dakika: Çin, Vuhan kentinde ortaya çıkıp ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verdi.

17.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:28
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılması için Çin'de onay verildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 7 bin 500'e yakın insanın ölümüne neden olurken hastalıktan etkilenen insan sayısı da 200 bine yaklaştı.

Hastalığa karşı başta Çin olmak üzere ABD, Avusturya aşılar ve ilaçlar geliştirip deneyler yaparken salgının ilk çıktığı ülke Çin'den sevindirici haber geldi.

ÇİN'DE AŞININ DENEYLERİNE ONAY ÇIKTI

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 477 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test ediliyor.

Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi

Haberin Videosu:

Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi

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