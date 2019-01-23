CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'nin Şişli'den aday göstermeyi düşünmediği Mustafa Sarıgül'ün partiden istifa edebileceği konuşuluyor.

İstanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde CHP'den 'Şişli Belediye Başkan aday adayı' olduğunu açıklamıştı.

BAĞIMSIZ ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Ancak CHP'nin Eyüpsultan için adaylık teklif ettiği, Sarıgül'ün ise reddettiği ileri sürülmüştü. CHP ile Sarıgül arasında anlaşma sağlanamadı. Sarıgül'ün bugün basın toplantısı yaparak "CHP'den aday olmuyorum. Şişli'den bağımsız aday olacağım" diye açıklama yapması bekleniyor. Sarıgül'ün seçime DSP çatısı altında girebileceği de konuşulanlar arasında.

"BUGÜN KARARIMI PAYLAŞACAĞIM"

Mustafa Sarıgül hakkında çıkan istifa edecek iddialarına bugün yanıt vereceğini duyurdu. Sarıgül, resm Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 12.00'da son gelişmelerle ilgili görüşlerimi ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla..." ifadelerine yer verdi.