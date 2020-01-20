Son dakika: Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

20.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:19

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüreren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cinayet 3 Aralık'ta Ordu'nun Altınordu ilçesinde işlendi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir bale kursu çıkışı evine doğru yürüyordu.

Binaya girdiği sırada Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetten 3 gün sonra bir esnafın dikkati sayesinde yakalanan Arduç, operasyon sırasında iki polisi de bıçakla yaraladı.

Saldırgan Ceren'i tanımadığını ve güçsüz gördüğü için öldürdüğünü itiraf etti. Arduç, tutuklu olduğu Van cezaevindeki tek kişilik hücrede intihara teşebbüs etti. Sanık tedavisinin ardından taburcu edildi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istendi. Ayrıca sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandı.

AKLİ DENGESİNİN OLMADIĞI İDDİASI

Tutuklu sanık Arduç 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ACILI AİLEDEN İLK YORUM

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un müebbet hapis cezası almasına Ceren'in ailesinden ilk yorum geldi. Acılı anne, "Karardan memnunuz" dedi. Ceren'in babası ise "Adalet yerini buldu" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK"

Ceren Özdemir'in annesi, "Karardan memnunuz. Ayrıyeten bize destek olan, avukatımız başta olmak üzere tüm baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka sahiden teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular" dedi.

Ceren'in acılı babası ise, "Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

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