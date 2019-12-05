Son dakika: Balerin Ceren Özdemir'in katili, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Son dakika: Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Arduç'un tutuklanmasına hükmetti.
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Arduç'un tutuklanmasına karar verdi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da müzik ve sahne sanatları fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı.
Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arduç hakkında tutuklama kararı verildi.Zümrüt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada davaya müdahil olacaklarını belirterek, "Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi.
NE OLMUŞTU?
Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.
Haber Videosu: Son dakika: Balerin Ceren Özdemir'in katili, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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BAK SEN TUTUKLANMIŞ HADİ CANIM CİDDİMİSİNİZ BİZ TATİLE FALAN YOLLARSINIZ DİYE BEKLİYORDUK. AMA ŞİMDİ SOSYAL MEDYA TEPKİ VARYA SONRA BİRAZ ZAMAN GEÇSİN SALARSINIZ. SOSYAL MEDYA TEPKİSİNE GÖRE ÇALIŞAN BİR ADALET SİSTEMİMİZ VAR NASIL OLSA.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beklenen haber tutuklanması değil idam edilmesi.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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inşallah sonu özgecanının katilinin sonu gibi olurCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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adam zaten tutuklanmak için yapıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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RUH HASTASI .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beklenen haber o değil. Daha gelmedi ama gelecek inşallah. .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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derhal imha edinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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idammmmmm idammmmmCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BÖYLE CANİLERİ DEVLET ÖLDÜRECEK ORGANLARINI DA BAĞIŞ YAPACAK ORGAN BEKLEYENLERE. ALIN SİZE ORGAN BAĞIŞI. ŞİMDİ 15-20 SENE YATACAK SONRA BİRİLERİ BİR AF ÇIKARACAK OF OF BİZDE ADALET YOKKİ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BESLEYİN KARGAYİ OYSUN GÖZÜNÜZÜ AMAN HA İYİ BESLEYESİNİZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır