Son Dakika! Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında 20 Kişilik İnfaz Timi İçin Kırmızı Bülten Çıkartıldı

2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaönemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde yer aldığı belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.

Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yeralan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bülten uyarınca 20 isim dünyanın her yerinde aranacak.