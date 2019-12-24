Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de yağış nedeniyle İETT otobüsü yoldan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var.
İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Şile yolunda Ümraniye istikametineseyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu. Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Videosu: Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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by mustafa üniversiteli olunca kaza yapmıyorlar mı ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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üniversite mezunu olunca ne oluyor. denetlenmesi lazım o ayrı konuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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herşeyden önce tecrübe arıcaksınız ne iş olursa olsun herşeyin tecrübeli olanı makulCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OTOBÜS VE TAKSi SÜRÜCÜLERiN YÜZDE SEKSENi YARAMAZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne oluyor bu otobüslere arkadaş? Bu kaçıncı otobüs kazası. . . Otobüslerde mi sorun var, şoförlerde mi sorun var. . . Bir araştırın kardeşim, olmaz bu böyle. . . Yitip giden canlara yazık. . . Allah rahmet eylesin vefat eden vatandaşımıza. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU SÜRÜCÜLERİN HEPSİ DENETLENMESİ VE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI ŞARTLANMALIDIR.Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır
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mustafaya cevapYayından Kaldır
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ÜNİVERSİTE MEZUNU OLACAM BİRDE ŞÖFORLUK YAPACAM HEMİ.1 Yayından Kaldır
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denetlemeyi anladıktan üniversite mezunu ne alaka?1 Yayından Kaldır
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Çocuğun ağlayaşına içim gitti. Allah şifa ve sabır versinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır