Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye, Astana toplantısı ve Anayasa Komisyonu konularını görüştü.
09.09.2019 17:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye, İdlib, Astana ve Anayasa Komitesi konuları görüşüldü.
ÇAVUŞOĞLU, ZARİF İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile de telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alınmıştı.