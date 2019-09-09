Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye, Astana toplantısı ve Anayasa Komisyonu konularını görüştü.

09.09.2019 17:28
Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye, İdlib, Astana ve Anayasa Komitesi konuları görüşüldü.

ÇAVUŞOĞLU, ZARİF İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile de telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alınmıştı.

Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
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