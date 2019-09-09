Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

09.09.2019 17:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye, İdlib, Astana ve Anayasa Komitesi konuları görüşüldü.

ÇAVUŞOĞLU, ZARİF İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile de telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alınmıştı.