Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti
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Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti

Son dakika! Meclis'te 2020 bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında arbede çıktı. Vekiller yaşanan tartışmada birbirlerine küfür etti. Gerginlikle birlikte Meclis başkanı oturuma ara verdi.

11.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:22
Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti

TBMM'de 2020 bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada CHP'li ve AK Partili vekiller arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Hararetli tartışmada vekiller birbirine küfür etti. Meclis'teki tartışmayla birlikte oturuma ara verildi.

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Haber Videosu

: Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti
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