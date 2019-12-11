: Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti

11.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:22

TBMM'de 2020 bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada CHP'li ve AK Partili vekiller arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Hararetli tartışmada vekiller birbirine küfür etti. Meclis'teki tartışmayla birlikte oturuma ara verildi.

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