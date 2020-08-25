Son Dakika: Bulduğu her yere esrar sakladı ama polisten kaçamadı
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Son Dakika: Bulduğu her yere esrar sakladı ama polisten kaçamadı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çok miktarda esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi.

Son Dakika: Bulduğu her yere esrar sakladı ama polisten kaçamadı
25.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:14

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çok miktarda esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince toplanan istihbarat doğrultusunda Havran ilçesinde M.A isimli şahsın ikametinde piyasaya sürülmek üzere Hint Keneviri yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaşıldı

M.A.'nın ikametinde yapılan aramada; 130 kök Hint Keneviri bitkisi, 119 gram esrar maddesi, terasta kurutulmaya bırakılmış 15,75 gram esrar maddesi. 1 adet beyaz kağıt içerisinde 1,56 gram esrar maddesi, 1 adet sigara paketi içerisinde 4,62 gram esrar maddesi, kase içerisinde 6,15 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet 7.65 çapında fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 765 TL ele geçirildi.

M.A. emniyetti sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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