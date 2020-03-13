Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Güncel

Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor

Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonara'da koronavirüs çıktı. Geçen hafta Trump'la görüştüğü için Beyaz Saray acil toplanıyor. ABD Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'de basın toplantısı düzenlenecek.

13.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:57
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya lideri Bolsonaro'nun koronavirüse yakalandığı resmen açıklandı. Bu gelişme sonrası Beyaz Saray'ın acil toplandığı belirtildi. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI'NIN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Rio de Janerio'nın önde gelen gazetesi Journal O Dia'da, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya koronavirüs teşhisi konduğu bildirildi. Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'a daha önce koronavirüs teşhisi konmasının ardından, Başkan Bolsonaro da koronavirüs test yaptırdı. Gazetenin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı'na yapılan 'ilk koronavirüs testi' pozitif çıktı, ikinci testin de sonuçları bekleniyor.

TRUMP, ABD'DE ACİL DURUM İLAN EDECEK İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısında, ulusal acil durum ilan edeceği öne sürüldü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 15.00'da (TSİ 22.00) Beyaz Saray'da Kovid-19 konulu bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu."Güçlü sınır politikası" sayesinde bu noktaya kadar Kovid-19 kaynaklı sadece 40 ölüm olduğunu vurgulayan Trump, "Daha zayıf ya da açık sınırlarımız olsaydı, bu ölü sayısı çok daha yüksek olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Trump'ın Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilanı hazırlığında olduğunu bunu da muhtemelen bugünkü basın toplantısında açıklayacağı ileri sürüldü.

Trump'ın basın toplantısında, "Stafford Act" olarak bilinen yasayı devreye sokarak, eyaletlere ve belediyelere daha çok federal yardım sağlanmasına kapı aralayacağı belirtildi.

TRUMP "ENDİŞELİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve İletişim Sekreteri Wajngarten'ın da dahil olduğu heyetle birlikte birkaç gün önce ABD'ye giderek Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yemek yemiş ve toplantılara katılmıştı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Wajngarten'ın koronavirüs teşhisi sonrası Başkan Trump endişeli olmadığını açıklamıştı.

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Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor

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