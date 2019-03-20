Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
Son dakika! Bosna Kasabı lakaplı eski Sırp Lider Karadzic, Srebrenitsa soykırımından temyiz mahkemesinde suçlu bulundu. 40 yıl hapis cezası müebbete çevrildi.
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti. "Bosna Kasabı" olarak bilinen Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.