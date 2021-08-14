Son Dakika | Bosna Hersek, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bosna Hersek, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi

Son Dakika | Bosna Hersek, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketine ilişkin gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ettiğini vurguladı.

Boşnak lider mesajında, "Size, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
SEL BÖYLE GELDİ; SON ANDA KURTULDU
SEL BÖYLE GELDİ; SON ANDA KURTULDU
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (3)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Muslera Caner Erkin Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Bosna Hersek, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:33:35. #1.15#

title