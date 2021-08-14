Son Dakika | Bosna Hersek, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberler... Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketine ilişkin gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ettiğini vurguladı.

Boşnak lider mesajında, "Size, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin