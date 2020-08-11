Son dakika! Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldıBOLU'da, vali yardımcısının katılımıyla koronavirüs denetimi yapılarak, vatandaşlar ve esnaflar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

11.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:02

Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı

BOLU'da, vali yardımcısının katılımıyla koronavirüs denetimi yapılarak, vatandaşlar ve esnaflar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Bolu'da denetimler kapsamında kentin işlek cadde ve sokakları ile kafe ve restoranlar kontrol edildi. Denetimlere Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile oda başkanları katıldı. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan öncülüğünde polis ekipleri vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Vali Yardımcısı Atılkan yaptığı açıklamada, 'Yasaklar sonrasında kontrollü sosyal hayat dediğimiz bir hayata geçtik. Bu süreç içerisinde birçok faaliyet alanı ve iş yerleri açıldı. Belirli kurallar dahilinde açıldı. Bilim Kurulu'nun belirlediği çalışma rehberi ile çalışmalar devam etti. Biz de bu kontrollü sosyal hayat dediğimiz hayata geçiş sırasında kurallara uymaya özen gösteriyoruz. Denetimlerimiz de belli aralıklar ile devam edecek" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Magazin
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
İnce 'Seçimde arkamda durmadılar' demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka Lale Karabıyık
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Euro Oruç Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika! Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 14:33:49. #1.14#
title