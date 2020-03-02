: Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

02.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:54

Esed rejimi ve Rusya'dan destek alarak başta İdlib olmak üzere pek çok noktada sivil halkı bombalamaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın savaş suçu işlediğini belirtti.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

"SİVİLLERİN HAKLARI İHLAL EDİLDİ"

BM Suriye Araştırma Komisyonu, benzer ifadeleri Esed rejimi için de kullandı. BM'nin raporunda Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini belirtildi.

Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri PKK/YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi" ifadesine yer verildi.

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