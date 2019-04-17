Binali Yıldırım'dan Mazbata Yorumu: Kararın Hayır Getirmesini Temenni Ediyorum
Binali Yıldırım, İmamoğlu'na mazbatanın verilmesiyle ilgili, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür." ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum." dedi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Twitter'dan açıklama yaptı.
"SON SÖZ YSK'NINDIR"
Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır.