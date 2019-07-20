Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti.

Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA, saldırganın kaçtığını duyurdu. Daha sonra aynı haber ajansı, Ali Ekber Ergül'ün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiğini bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumu ağır.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.