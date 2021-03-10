Son dakika... Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı (2)
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Son dakika... Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı (2)

10.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:43
Son dakika... Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı (2)

Edinilen son dakika haberine göre VALİDEN YARALILARA ZİYARET Batman Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan Eşref Yavuz'un kullandığı 72 BC 774 plakalı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın...

VALİDEN YARALILARA ZİYARET 

Batman Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan Eşref Yavuz'un kullandığı 72 BC 774 plakalı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi. 


Son dakika... Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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