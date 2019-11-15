Son dakika: Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
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Son dakika: Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

15.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:55

Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, " Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu: Son dakika: Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
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