Son dakika: Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Son dakika: Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.
15.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:55
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Videosu: Son dakika: Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu