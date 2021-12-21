Bakan Varank: Kara bulutları geride bırakıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum" dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Varank, pandeminin tüm ekonomileri olduğu gibi Türkiye'yi de birçok yönden etkilediğini, halen de etkilemeye devam ettiğini söyledi. Etkili ve sonuç odaklı politikalar uyguladıklarını belirten Varank, "Elde ettiğimiz sonuçlarla da ülkemizi dünya genelinden pozitif anlamda ayrıştırmayı başardık. Reel sektörün hamisi olan bakanlığımız da bu süreçte kritik görevler üstlendi. Tüm kurumlarımızla birlikte farklı sektörleri, firmaları, üniversite sanayi iş birliğini, Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizi destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde etki değerlendirmeden sorumlu bir birim ihdas ettik" dedi.

Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyuna ilan edilen 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021' sonuçlarını da açıklayarak, "Bu endeks, üniversitelerin birçok açıdan performansını ölçerek etki analizi çalışmalarına da önemli girdiler sağlıyor. 10 yıl önce başlatılan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. Endekste ilk 10'da yer alan üniversitelerimiz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi. Endekste kullanılan tüm göstergeleri ve ilk 50 üniversitemizin bilgisini toplantımız sonrasında TÜBİTAK web sayfasından da sizlerle paylaşacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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