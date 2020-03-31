Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Banka, Güncel

Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına karşı yardım kampanyası başlatan İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet oluşturmak istiyorsunuzdur" dedi.

31.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:26
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını sonrası başlattığı yardım kampanyasının banka hesaplarına bloke koyulmasıyla ilgili konuştu. Soylu, yardım toplamanın vali iznine tabi olduğunu belirterek, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet oluşturmak istiyorsunuzdur. Bunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yarım saat anlattım." dedi.

HESAPLARA BLOKE KONMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valiliğine 'Yardım toplama' konulu bir genelge gönderdi. Yardım Toplama Kanunu'na göre, bağış ve yardım toplamak isteyen kurumların 'yetkili makamdan izin alma zorunluluğu' olduğu belirtilen genelgede, belediyelerin bu kanundan muaf olmadıkları belirtildi. "Bazı belediyelerin izin almadan yardım topladığı görülmüştür" denilen genelgede, izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerine kovuşturma uygulanacağı ifade edildi.Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi. Bu gelengenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyalarının paralarının toplandığı hesaplara bloke kondu.

Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı

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Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı

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