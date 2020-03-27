Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu sebepler dışında şehirlerarası otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs seyahatlerine sınırlama getirileceğini açıkladı. Bakan Soylu, tüm otogarlardaki otobüs seyahatlerinin izne bağlı olacağını ifade etti.

"ZORUNLU SEBEP OLMADAN SEFER YAPTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu akşam itibariyle şehirlerarası otobüs seyahatlerine ilişkin yeni bir tedbir getirileceğini belirten Soylu, "Tüm seyahatlerinin bir birileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 22 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde 10 Mart'tan bu yana görülen Kovid-19 salgını nedeniyle ölü sayısı 75'e, vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükseldi.