Son Dakika: Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi

11.10.2019 12:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldığı toplantıda, harekatta gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, harekatın planladıkları şekilde devam ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Harekat sahasından eşzamanlı olarak gelen görüntülerin eşliğinde yapılan toplantıda Akar, talimatlar verdi. Harekat sahasında alınabilecek her türlü tedbirin alındığını ifade eden Akar, "Hedefimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

"SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN DİKKAT GÖSTERİLMEKTEDİR"

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" dedi.

342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğuna dikkati çeken Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesini kullandı. Barış Planı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA