Son Dakika! Bakan Akar, Kuzey Irak'taki Provokasyonla İlgili Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

KOMUTA KADEMESİ SINIRDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta üs bölgesine yönelik provokasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, Kuzey Irak'ta üs bölgesine yönelik yapılan provokasyonla ilgili olarak "Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı. Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.