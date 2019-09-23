Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi

23.09.2019 12:30

Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tektikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...