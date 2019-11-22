Son Dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

22.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim konusunda görüşlerinin net olduğunu belirterek, "Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi.

Ülke gündeminin maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul edildiğini söyleyen Bahçeli, "Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor." dedi.

ERKEN SEÇİM KONUSUNDA NET AÇIKLAMA

MHP lideri, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki AK Parti'ye hakim olan görüş de memnuniyetle ifade ediyorum ki bu şekildedir. CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.